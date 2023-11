FLÓRIDA: Equipe Sub-13 de futebol vence e disputará com Prudente fase regional

A equipe Sub 13 de futebol de Flórida Paulista demonstrou sua força e determinação ao conquistar duas vitórias importantes, garantindo a classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual.

Os atletas floridenses brilharam em campo, vencendo Lucélia por 2×1 e, superando Adamantina com um impressionante placar de 6×2.

Os dois jogos aconteceram no Estádio Municipal Francisco Spanghero de Flórida Paulista.

Agora, Flórida Paulista se prepara para enfrentar Presidente Prudente no próximo dia 11 de novembro, no estádio do Prudentão, pela decisão da Fase Regional da competição.

A secretaria de Esportes e Lazer e a Administração Municipal parabenizam todos os jogadores e à comissão técnica por seu empenho, dedicação e por representarem Flórida Paulista com orgulho.