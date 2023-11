Supermercados Ikeda é eleito no Prêmio Melhores do Ano

O Supermercados Ikeda foi eleito o melhor na categoria “supermercado”, através de consulta popular realizada junto aos internautas de Flórida Paulista.

A pesquisa via plataforma Google, idealizada pelo Grupo Folha Regional (jornal, TV e sites), tem o intuito de premiar os destaques da Cidade Amizade no evento que chega em sua 15ª edição, com total sucesso e a participação de empresas, profissionais e personalidades.

Confirmando a preferência dos clientes e da população, o Supermercados Ikeda mais uma vez estará entre os melhores, recebendo o certificado em evento que será realizado no Imperial Eventos no dia 24 de novembro.

“É sem dúvidas motivo de muita alegria e gratidão para com aqueles que confiam e acreditam em nosso trabalho e nos prestigiam. Só temos a agradecer a população floridense”, destacou o empresário Ênio Nagano.