Polícia Militar de SP publica edital com 2.700 vagas para soldado

Foi lançado o edital para o concurso da Polícia Militar de São Paulo (PMSP). O documento foi publicado no Diário Oficial do estado, nesta terça-feira (31/10). Ao todo, são ofertadas 2.700 oportunidades para a carreira de soldado PM de 2ª classe.

Organizado pela Fundação Vunesp, as inscrições serão abertas em 6 de novembro e poderão ser feitas até 20 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 85 e poderá ser paga até 21 de dezembro.

Os aprovados e nomeados no certame receberão o salário inicial de R$ 4,8 mil. A carreira exige nível médio, idade mínima de 17 anos e máxima de 30, e estatura mínima de 1,55m (mulheres) e 1,60m (homens), além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre as categorias B e E.

Fazem parte da seleção as etapas de provas objetivas e dissertativas, exame de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos. Os exames estão marcados para 4 de fevereiro de 2024.

As provas serão aplicadas em diversos municípios do estado de São Paulo e nas seguintes capitais do país: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES).