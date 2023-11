ARTIGO: As árvores e o machado

Como todos sabem, a fábula é um gênero literário cuja narrativa é destinada a ilustrar um preceito. A ‘’lição de moral’’ que ela transmite em seu encerramento, além de pedagógica, costuma dar destaque à decência. Esopo, um escravo envolto em muitas lendas, passou para a história como um dos maiores fabulistas de todos os tempos.

As árvores e o machado, por exemplo, é uma das fábulas de Esopo que pode ajudar o leitor/eleitor a refletir sobre as eleições do próximo ano na Nova Alta Paulista, principalmente em Dracena. Se prestarmos atenção no recado que ela transmite, percebemos que, mesmo depois de muitos séculos, algumas coisas continuam como dantes no quartel de Abrantes. Vejamos.

‘’Um lenhador foi até a floresta pedir às árvores que lhe dessem um cabo para colocar no seu machado novo. As árvores mais velhas fizeram uma reunião para discutir o assunto, e como acharam que não custava nada atender ao pedido do lenhador, na mesma hora, resolveram fazer o que ele queria. Decidiram que o fleixo, que era uma árvore nova, comum e modesta, daria o que era necessário.’’

‘’No entanto, assim que recebeu o que tinha pedido, o lenhador atacou com o seu machado tudo o que encontrava pela frente na floresta, começando pelas mais belas e nobres árvores. O velho carvalho, que só se deu conta da tragédia quando já era tarde demais para fazer alguma coisa, cochichou para o cedro: -foi um erro atender ao pedido que ele fez. Por que fomos sacrificar nosso humilde vizinho? Se não tivéssemos feito isso, quem sabe viveríamos muitos e muitos anos!’’

Ao entregar a primeira árvore, que foi sacrificada para fazer um resistente cabo de machado para o lenhador, às árvores restantes provocaram a própria ruína. Se por um lado essa fábula nos faz lembrar que ter empatia pelos nossos semelhantes pode ser um instrumento essencial para a nossa sobrevivência, por outro lado mostra que quem não é fiel à verdade, pode estar cavando a própria cova.

Por último, como existem pessoas na Cidade Milagre que para agradar ao chefe não medem as consequências dos seus atos, inclusive fazendo equivocados pedidos de cassação de mandatos de vereadores da oposição, gostaria de dedicar a elas este pequeno texto. Afinal de contas, mesmo que de forma inconsciente, essas pessoas podem estar em busca do cabo de machado que o lenhador dracenense tanto procura.