Rapaz morre vítima de acidente em Lucélia

O jovem Vinicius Gustavo da Silva, que completaria 22 anos no próximo mês, faleceu em decorrência de um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (2), em Lucélia.

Conforme informações apuradas pelo jornalismo Folha Regional junto a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 5h15, quando por motivos ainda desconhecidos, houve a colisão da moto pilotada por Gustavo contra um duto de concreto usado como vaso ornamental de um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil, na entrada da cidade.

No relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem ao local do acidente, se depararam com a vítima aparentemente em óbito.

Gustavo foi socorrido e levado ao Pronto Socorro de Adamantina, onde infelizmente, a equipe constatou seu falecimento.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal de Adamantina para a realização de exames.

O acidente é investigado pela Polícia Civil em um inquérito que vai apurar as causas do acidente.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O velório terá início às 19h de hoje, será interrompido às 0h e retornará às 7h de amanhã. O sepultamento está previsto para ser realizado às 10h desta sexta-feira (3).

O Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site), se solidariza com os familiares de Gustavo neste momento da perda da vida precoce do jovem.