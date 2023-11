Corpo do jovem morador de Lucélia morto em acidente será sepultado hoje

O corpo de Vinicius Gustavo da Silva, 21 anos, será sepultado na manhã de hoje (3), no Cemitério Municipal de Lucélia.

Conforme a empresa funerária Lopes & Lopes, o velório iniciou-se na noite de ontem, por volta das 19h, foi interrompido às 0h e voltou a ser reaberto aos familiares e amigos na manhã de hoje.

Nas redes sociais, grupos de aplicativos de mensagens e por outros meios, familiares, amigos e conhecidos de Vinicius se manifestam pela partida do luceliense.





Familiares e amigos dão o “último adeus”, ao jovem que morreu de forma trágica após colidir a moto que dirigia contra um duto de concreto utilizado como vaso ornamental em um posto de combustíveis da entrada de Lucélia, acidente que ocorreu na madrugada de ontem.

O sepultamento está programado para ocorrer às 10h, com cortejo saindo do Memorial Lopes com destino ao cemitério.