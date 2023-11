EMPÓRIO DO CHURRASCO completa 4 anos em Lucélia

O Empório do Churrasco acaba de completar seus 4 anos em Lucélia.

Neste período, comemora a grande aceitação e o sucesso obtido junto aos clientes da Capital da Amizade e das cidades vizinhas.

Devido o padrão de qualidade, atendimento especializado e a diversidade de carnes oferecidos todos os dias, a empresa ganhou destaque e hoje é uma das prediletas dos lucelienses.

Prova dos investimentos e inovações realizadas pela empresa para devolver a credibilidade confiada pelos clientes, é o novo e moderno prédio em que o Empório do Churrasco está instalado, na rua Rotary – próximo da “terceira escola”.

Cortes bovinos, suínos, frangos, bebidas, gelo, carvão, produtos de conveniência e churrasqueiras são alguns dos itens que você encontra com preços especiais e a qualidade que Lucélia já conhece.

A empresa conta com delivery para garantir que sua encomenda chegue de forma ágil no local desejado e aos finais de semana facilita suas refeições com seus deliciosos assados que são marca registrada do Empório do Churrasco.

A direção da empresa é de Everton Silva Juliano e o atendimento fica por conta de uma grande equipe de profissionais no açougue, caixa e outros departamentos. Telefone: (18) 99621-1437.