MARIÁPOLIS: Novas Conselheiras Tutelares tomarão posse em janeiro

Através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mariápolis (CMDCA) foi realizado no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, na Escola Municipal Nelson Magnani, a eleição dos novos conselheiros tutelares.

A eleição aconteceu através de votação secreta com cédulas e com a presença de eleitores da comunidade.

No total foram 822 votos válidos, sendo dois votos brancos e dois votos nulos.

Os conselheiros titulares eleitos foram: 1 – Carla Patrícia (116 votos); 2 – Érica Coletti (105 votos); 3 – Vamila Rombalde (101 votos); 4 – Priscila Rodrigues (62 votos) e 5 – Meire Schiaroli (56 votos).

Os classificados como suplentes são: 6 – Cidinha Romeiro (54 votos); 7 – Noemi (53 vo-tos)

8 – Claiane (52 votos); 9 – Sueli Mendonça (49 votos); 10 – Tchelo (49 votos); 11 – Mile-na (40 votos); 12 – Vânia Carvalho (30 votos); 13 – Janine Costa (25 votos) e 14 – Manu (25 votos).

A assembleia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o presidente do conselho Sidney Alves Bomfim Pinheiro, escrutinadores Mônica Nariane, Maria Eduarda Penha e Fernanda Belloni.

Também estiveram presentes o jurídico da prefeitura dr. Evander Dias, fiscais e equipe de apoio da eleição.

Os novos conselheiros tutelares eleitos tomarão posse no mês de janeiro para um mandato de quatro anos no Conselho Tutelar de Mariápolis.