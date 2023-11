Carreta sem freio se envolve em acidente com viatura da Eixo na SP-294

Uma carreta, que estaria com problemas nos freios, se envolveu em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho que liga os municípios de Iacri (SP) e Parapuã (SP), na madrugada dessa sexta-feira, dia 3. Não foi informado a redação se o acidente de trânsito provocou ferimentos em alguma pessoa.



Consta que uma carreta Scania 113H , que estava carregada com sorgo trafegava pela rodovia e na altura do quilômetro 555 teria apresentando problemas no sistema de freios e atingiu uma viatura picape da concessionária. O fato aconteceu por volta dos 30 minutos da madrugada e provocou danos materiais no caminhão e na picape da concessionária.