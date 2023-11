Com bezerro dentro de carro, homem é multado por maus-tratos em Prudente

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava por um trecho da Avenida Manoel Goulart, uma das mais movimentadas de Presidente Prudente, nas proximidades do Jardim das Rosas, na tarde desta sexta-feira (3). Um bezerro foi flagrado sendo transportado no porta-malas de um carro de passeio (veja o vídeo acima).

Uma pessoa que também estava na via gravou um vídeo e, nas imagens, é possível ver o bovino curvado em razão do pouco espaço disponível para ele no compartimento traseiro do veículo. O carro trafegava no sentido bairro-Centro, no trecho de aproximadamente 1 km entre a estátua do Cristo Redentor e a rotatória de acesso ao Sesc Thermas.

Maus-tratos

O capitão Júlio César Cacciari de Moura, oficial da Polícia Militar Ambiental, informou que o flagrante é passível de multa de até R$ 3 mil e responsabilização criminal por maus-tratos, prevista no artigo 32 da lei federal 9.605/98, com pena de reclusão de três meses a um ano, além de multa.

Segundo o capitão, esse tipo de transporte envolve riscos tanto para o animal quanto para a própria segurança no trânsito e, por isso, exige cuidados.

“Regras de espaço linear entre animais, limpeza do veículo, tipo de carroceria, condições sanitárias e distância a ser percorrida com o animal embarcado são algumas características para análise no transporte de bovinos, bem como da indispensável Guia de Transporte Animal SP”, observou Cacciari.

Ainda conforme o oficial, a identificação do condutor está sendo buscada para que as medidas cabíveis possam ser tomadas.

“Estamos buscando a identificação do autor e a devida responsabilização. Vamos verificar também se é o proprietário do animal e se não há outro ilícito envolvido no ato flagrado”, concluiu.

Transporte seguro

O transporte do bezerro no carro também fere o artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe sobre “dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança”, conforme o coordenador de Assuntos Viários e Segurança Pública da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob), Manoel Silva Félix da Costa.

“O animal bovino, hoje, para ser transportado, deve seguir uma legislação. A partir de 2019, teve uma nova legislação mudando até a forma de transporte, como tem de ser a carroceria do caminhão, etc.. Então, estão caracterizados aí, com certeza, os maus-tratos a esse animal”, ressaltou Costa, que também é advogado especialista em Direito de Trânsito.

Neste sentido, a Resolução nº 791/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), consolida as normas sobre o transporte de animais de produção, de interesse econômico, de esporte, de lazer ou de exposição. Confira algumas determinações previstas:

Ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimento desnecessário e ferimentos, bem como para minimizar agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção da vida e o bem-estar animal;



Ser adaptado à espécie e à categoria de animais transportados, com altura e largura que permitam que os animais permaneçam em pé durante a viagem, à exceção das aves, e com abertura de tamanho compatível para embarque e desembarque da respectiva carga viva;

ser resistente e compatível com o peso e o movimento dos animais transportados;

indicar de forma visível na parte traseira da carroceria do veículo um número de telefone de emergência;

Observadas as especificações do fabricante do veículo, quando houver, a lotação de animais deve estar de acordo com as recomendações específicas do Ministério da Agricultura e Pecuária;



Apresentar superfícies de contato sem proeminências e elementos pontiagudos que possam ocasionar contusões ou ferimentos nos animais transportados;

Permitir a circulação de ar em todo o seu interior garantindo a ventilação necessária para o bem-estar animal;

Dispor de meios de proteção para minimizar os efeitos de temperaturas extremas;

dispor de meios para visualização parcial ou total dos animais; e dispor de meios que evitem derramamento de dejetos durante sua movimentação nas vias públicas.