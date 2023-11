LUCÉLIA: 2º Almoço Beneficente Protetores acontece dia 12 de dezembro

No próximo dia 12 de dezembro, acontece 2º Almoço Beneficente Protetores de Lucélia “Feijoada com Pagode”.

O evento que está marcado para ser iniciado às 12h00, acontecerá no Clube AFUCAL em Lucélia próximo ao Terminal Rodoviário e contará com Buffet Livre de Feijoada e show de pagode com o Grupo “Que Vibe”, com serviço de bar a parte.

Toda renda será revertida para pagar as despesas das clínicas veterinárias e manter o abri-go de animais resgatados na região do Oeste Paulista.

Os ingressos já estão a venda com preço individual de R$ 50,00. Informações e vendas nos números (18) 98161-0559 Daniela D’ambros e (18) 99661-2032 Monica Sgarbi.

Os organizadores informam ainda que estão em busca também de patrocinadores para a realização do evento. “Venha apoiar a causa animal e ter sua marca divulgada”, convidam.