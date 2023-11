OSVALDO CRUZ: Setor de Controle de Vetores alerta sobre prevenção à nova epidemia de dengue

A Vigilância Epidemiológica, o Controle de Vetores e outros órgãos, emite um novo alerta sobre prevenção à nova epidemia de dengue.

A proliferação do mosquito transmissor é alta ainda em Osvaldo Cruz porque ainda há muitos criadouros encontrados em quintais, principalmente.

De acordo com o médico veterinário, Marcelo Celestino Candido, ao longo dos últimos dias, houve um aumento significativo nos casos positivos de dengue e que mesmo com o calor intenso, às chuvas registradas neste período podem colaborar para o aumento de focos do Aedes Aegypti.

Para combater a disseminação da doença, os Agentes de Saúde continuam com as buscas ativas aos focos de procriação do mosquito transmissor e intensificar as visitas nas residências a partir dos bairros com maior incidência de casos positivos.

Durante as visitas está sendo aplicado veneno nos quintais e locais que poderão ser criadouros do mosquito Aedes Aegipty.