Centro Universitário promove 1º Festival Esportivo APAE/FAI dia 8

Por meio de um projeto de extensão do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina, em junção com a organização Olimpíadas Especiais Brasil, ocorre nesta quarta, dia 8, o 1º Festival Esportivo APAE/FAI, das 8h às 12h, no Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, nº 1.000).

Serão jogos esportivos adaptados para pessoas com deficiência atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Adamantina. Cento e cinco alunos da APAE local estão inscritos em diferentes provas de atividades motoras, respeitando a habilidade e a capacidade de cada um.

O festival esportivo integra o planejamento final de um projeto de extensão intitulado “Esporte Adaptado: muito além de uma conquista esportiva”.

“A junção da APAE, da FAI e das Olimpíadas Especiais Brasil é o encontro de três grandes movimentos dos quais atuo. Conseguimos ter o respaldo técnico e organizacional das Olimpíadas Especiais Brasil, a parceria e apoio total da APAE de Adamantina com a excelência no trabalho realizado pela professora de Educação Física da entidade, a ex-aluna Mariene Kamile de Piava Zapparolli, e com a grande apoiadora FAI por meio de um projeto de extensão”, afirma a coordenadora do curso de Educação Física, Prof.ª Dra. Gabriela Gallucci Toloi.

Irão participar estudantes do 6º termo, que cursam a disciplina, e os do 8º termo do curso de Educação Física. “Quem sabe iremos abrir para outros termos vivenciarem como observadores. Teremos também a colaboração/apoio e a expertise dos cursos de nutrição, de fisioterapia e de enfermagem”, relata.

Os estudantes de Educação Física desempenharão diversas funções desde a organização até ações práticas esportivas, auxílio nas provas motoras, entrega de kits. Já os de Nutrição farão aconselhamento nutricional e os de Enfermagem e Fisioterapia proporcionarão cuidados em suas respectivas áreas quando necessário.

Modalidades

Serão disputadas algumas provas de atletismo adaptado (corrida/revezamento/ arremesso de medicine ball), do Programa de Atividade Motora Adaptada (MATP), que é um circuito de atividades motoras para os atletas com maior comprometimento motor, bocha e uma experimentação de basquete unificado, com alunos da APAE em parceria com os estudantes da Educação Física.

“Gostaria de enaltecer o excelente trabalho da professora Mariane de Educação Física da APAE, o estagiário do projeto Cauê e todo o apoio da APAE para a realização deste Festival Esportivo. Uma parceria que deu muito certo, com o patrocínio e organização das Olimpíadas Especiais- Brasil da qual faço parte”, finaliza.