FLÓRIDA: Futuros mutuários de novo conjunto habitacional são convocados para apresentar documentação

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), órgão ligado a secretaria da Habitação do Governo do Estado através de edital de cientificação, divulgou a lista dos beneficiários das 101 unidades do Programa Habitacional e Urbano do Governo do Estado de São Paulo, referente ao município de Flórida Paulista.

De acordo com o edital da CDHU, a entrega dos documentos será realizada no dia 14 de novembro, durante todo o dia, sendo que o edital informa o horário de comparecimento de cada sorteado.

A entrega da documentação necessária será realizada na secretaria municipal de Educação, localizada na Praça Gerson Veronese Ferracini nº 10.

Ainda a CDHU está informando que não comparecimento implicará na desclassificação da família deste programa habitacional.

O novo conjunto habitacional está em fase final de execução faltando apenas a iluminação pública, sendo que já foi executado a implantação de asfalto, energia, agua e esgoto.

As moradias estão praticamente finalizadas e serão entregues aos futuros mutuários o mais rapidamente possível.

Para obter mais informações sobre a documentação necessária e demais detalhes, as CDHU pede que entrem em contato pelo telefone (18) 3311-2331, e falem com Neto, que estará disponível para prestar esclarecimentos e fornecer orientações.