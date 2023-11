FLORA RICA: Ligação dos aparelhos de ar-condicionado da escola municipal na rede elétrica

A Prefeitura Municipal de Flora Rica informou que nesta semana, já está sendo concluída a ligação dos aparelhos de arcondicionado da Escola Municipal e Estadual.

Os aparelhos já haviam sidos instalados por gestões anteriores, entretanto, a partir de agora, finalmente irão funcionar, após a ligação na rede de energia elétrica.

Ainda segundo o secretário municipal de Obras, Osmar Júnior, a ligação dos equipamentos de climatização atende uma solicitação da equipe da Educação, visando proporcionar mais bem-estar e conforto aos alunos e professores em sala de aula.

“A partir desta semana, as salas terão um clima mais agradável para as aulas e os alunos poderão se concentrar mais nos conteúdos, sem o incômodo do calor”, destacou o prefeito Fábio Florentino de Faria.