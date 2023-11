ADAMANTINA: 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora terá praça de alimentação formada por empreendedoras e entidades

A 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora acontecerá no sábado (11) e domingo (12) das 15h às 22h na Estação Recreio. Para esta edição, 33 empreendedoras comercialização os produtos no ramo alimentício.

Entre as opções que será possível encontrar estão: churros, hot dog, espetinho, pipoca doce e salgado, drinks, batata frita, geleias, conservas e licores, caldo de cana, água de coco, açaí, Cuscuz, Shawarma, bolos, bolachas, bombons, pão de mel, donuts, milho cozido, doces artesanais, mandioca chips, pururuca, pão caseiro, entre outros.

“Na edição passada, tivemos 25 empreendedoras do segmento da alimentação e tivemos um salto no número de participantes. Convidamos a população para prestigiar, comer e aproveitar cada uma dessas delícias que serão servidas”, afirma Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico.

Entidades

Além das empreendedoras, na feira, as entidades também tem a oportunidade de comercializar seus produtos para arrecadarem fundos para manutenção dos serviços prestados.

Os Vicentinos, também estarão presentes na Praça de Alimentação vendendo refrigerante, cerveja e água e, ainda, espetinho e a Casa da Sopa, comercializará pastel, torta e nhoque.

Shows

No sábado (11), a partir das 18h, a Orquestra de Viola de Adamantina subirá ao palco para tocar os sucessos do sertanejo raiz. Já às 19h30, haverá o cerimonial oficial de abertura do evento.

Depois, às 19h45, a dupla Cidinha & Paulão vão levar ao público presente mais do sertanejo. No domingo (12), a feira contará com a participação da Jazz Band Los Kandangos que tocará e fará uma performance em meio aos presentes a partir das 17h.

Quem gosta de pagode também poderá aproveitar a feira para curtir o estilo musical, pois a Vamo Envolver marca presença no domingo e fará o seu show às 18h30.

Após a apresentação da banda, será realizada a partir das 20h15 a abertura oficial do Natal Mágico 2023 momento em que marcará o “acender das luzes de natal” por toda a cidade

Outras atrações

Haverá ainda espaço kids gratuito para as crianças e para de alimentação das empreendedoras e também das entidades, além de mais de 150 empreendedoras dos nos segmentos de: alimentação; vestuário; revenda de produtos de beleza e cosméticos; artesanato; acessórios; papelaria; artigos em madeira; entre outros.

A Feira da Mulher Empreendedora é uma realização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o apoio das Clínicas Financeiras do Sicoob Nosso, Centro Auditivo Gasparini, Nova Foto e Ótica, SEBRAE, GABE, Biscoitos Porto Alegre e O Boticário.