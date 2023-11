DRACENA: Secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Piai visita área onde será construido o Ceasa

No dia 1º de outubro, o secretário de Agricultura do Governo do Estado, Guilherme Piai esteve em Dracena cumprindo uma sério de compromissos.

Na oportunidade foi entregue pela secretária do Agronegócio e o Ciop (Consórcio Internacional do Oeste Paulista) o primeiro certificado SIM (Selo de Inspeção Municipal) de Produtos de Origem Animal, a uma empresa de Dracena, a Santa Helena Distribuidora de Carnes, que com o selo facilitará a comercialização de carnes e outros produtos.

O objetivo é oferecer o Selo aos pequenos produtores e empresários, dessa forma o usuário poderá certificar seus produtos e vender no comércio estabelecido oficialmente.

“É um dia muito importante para a cidade, dando início a mais um serviço público prestado a população e para as empresas dracenenses. O Serviço de Inspeção Municipal é fundamental para que os inscritos possam comercializar os produtos industrializados em Dracena, venderem em supermercados e ainda iniciar um processo para que sejam vendidos em outras regiões”.

O prefeito citou que o produto produzido no município não terá mais entraves burocráticos e poderá ganhar destaque em outras localidades.

A empresa Santa Helena que foi a primeira a receber o selo do SIM citou que a partir desse passo poderá comercializar os produtos para outros estados. Além de ser bom para a cidade será bom para a geração de empregos, porque quanto maior a produção, mais empregos serão gerados.

O secretario Guilherme Piai esteve com o prefeito André Lemos, vereadores e secretários municipais vistoriando a área onde será construído o Ceasa Municipal em Dracena.

A área localizada no Distrito de Jamaica foi elogiada pelo secretário Paia por ser estratégica e de fácil acesso as rodovias.

Ainda o secretário ressaltou o compromisso do governador Tarcísio de Freitas em viabilizar o projeto de construção do Ceasa, sendo afirmando que o projeto será agilizado e feito de maneira técnica visando a liberação do recurso o mais rapidamente possível.

Também em Dracena o secretário Guilherme Piai esteve visitando a Coopadra onde se encontrou com produtores rurais de Dracena e região.