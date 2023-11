Lucélia é campeã da Copa AMNAP categoria Sub-16 e vice-campeã categoria Sub-10

Aconteceram no último sábado, dia 4, as finais da Copa AMNAP de Futsal 2023.

O Ginásio Municipal de Lucélia foi palco de quatro grandes jogos que lotaram as arquibancadas.

Dentre as quatro finais, Lucélia disputou duas, sendo a final da categoria Sub-10 e Sub-16.

No Sub-10, os pequenos craques lucelienses, que têm apenas alguns meses de treinamento, foram superados pelos adversários da cidade de Junqueirópolis pelo placar de 8 a 2, ficando com o título de vice-campeão, entretanto não perderam o brilho e a seriedade na entrega da grande disputa.

“São atletas que começaram a pouco tempo seus treinamentos, porém já demonstraram garra, obediência tática e muita qualidade em toda a competição. Apesar da derrota, isso não tira o mérito desses meninos que chegaram na final e que vem evoluindo treino a treino”, comentou o professor da equipe, André Baracka. “Podem ter certeza que esses garotos trarão muitas alegrias para nossa cidade. Esse é o início de uma longa e feliz caminhada”.

Já na categoria Sub-16, equipe que já tem uma boa bagagem e experiência por contar com atletas que já treinam há mais de 5 anos, a grande final foi disputada com a equipe de Herculândia, onde o selecionado luceliense venceu pelo placar de 5 a 2, sagrando campeão da Copa AMNAP temporada 2023.

“Era um jogo que sabíamos das dificuldades, entretanto tínhamos a certeza da qualidade do nosso elenco. A questão foi concentrar e aplicar o que de fato era necessário para atingir o objetivo, que era ser campeão dentro da nossa casa. Ademais, esses meninos mereceram por toda campanha que fizeram, e por se dedicarem tantos anos a defender nossa cidade”, comentou o professor Thiago Capelo, responsável pela equipe.

“A final foi linda, com casa cheia. Temos que parabenizar todos os pais e familiares que se mobilizaram para acompanhar seus filhos durante todos os jogos e fazer essa grande festa que foi feita no Ginásio de Esportes”, comentou o Chefe de Gabinete, Lico Vieira.

“Há tanto tempo dentro do esporte e não me recordo de uma festa tão linda, uma energia tão contagiante e um grupo de pais tão dedicados e apaixonados pelo esporte de Lucélia. Após os jogos, os pais ainda organizaram uma confraternização para todos atletas do futsal. Foi lindo de se ver, arrepiante e emocionante sentir toda a união que fez tudo isso acontecer.

Para finalizar, em nome da Prefeitura de Lucélia, Lico Vieira agradeceu e parabenizou todos os professores, funcionários do esporte, colaboradores, atletas e aos pais pelo trabalho bem executado. “que o esporte permaneça assim, com apoio, paixão e respeito”.