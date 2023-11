FLORA RICA: Mais especialidades na Saúde com psicóloga, fonoaudióloga e nutricionista

A Saúde Municipal de Flora Rica, além de garantir consultas com médicos clínicos gerais e ginecologista no município, também oferece atendimentos com outras especialidades na área da saúde, entre elas, na área de fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

A psicóloga Letícia Oliveira atende às terças e quintas das 07h00 às 17h00. As consultas podem ser agendadas na Unidade.

Os atendimentos psicológicos são destinados ao público geral, incluindo crianças acima dos 5 anos. Ansiedade, depressão, dificuldade de aprendizagem e comportamento inadequado na escola são frequentemente tratados na especialidade.

Já os atendimentos com a fonoaudióloga Camila Buttin acontecem às segundas e terças das 08h às 17h e às quartas das 13 às 17h. A profissional recebe pacientes mediante a encaminhamentos médicos, das profissionais nutricionista, psicóloga, psicopedagoga e da escola municipal.

Ainda de acordo com Camila, os atendimentos são destinados ao público geral, inclusive, os casos que vêm sendo mais procurados são de crianças com atraso de linguagem, crianças com dificuldade de aprendizagem, alteração na fala, adultos pós AVC ou demência, gagueira, inclusive, por profissionais que usam a voz.

Outra especialidade que agora os florarriquenses podem contar na Saúde Municipal é o atendimento de nutrição.

Os atendimentos com a nutricionista Jéssica Peres são às segundas, quartas e sextas das 07h às 17:00 horas. Nas terças e quintas, a profissional realiza visitas domiciliares.

Além de atender aos encaminhamentos médicos, a nutricionista também realiza agendamento pessoal; basta solicitar a consulta na Unidade Básica de Saúde.

Jéssica também realiza atendimentos gerais, incluindo pessoas portadoras de diabetes, hipertensão, obesidade, pacientes com sonda, entre outros casos. Também realiza a pres-crição de fórmulas de complementação alimentar, entregues gratuitamente pela unidade. Os complementos geralmente são indicados para quem está abaixo do peso ou passou por cirurgia.

A secretaria municipal de Saúde lembra que estes atendimentos são realizados na UBS de Flora Rica. Outras especialidades, incluindo médicas, geralmente são encaminhadas para ambulatórios conveniados ao município.