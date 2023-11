LUCÉLIA: Terminal Rodoviário é reinaugurado, após receber obras de reparos e melhorias

O Terminal Rodoviário de Lucélia foi reinaugurado e agora está totalmente revitalizado para atender a sua finalidade.

A reinauguração aconteceu após receber reparos e também diversas melhorias o que garantiu um local mais moderno e seguro.

De acordo com informações foram executados os reparos em diversos setores, além de revitalização com acessibilidade, pavimentação e após nova pintura.

Foi anunciado na reinauguração pela administração municipal a implantação de sonorizadores que impedem os pombos, que sempre proporcionaram mal cheiro e sujeira com as fezes.

Outra melhoria implantada no Terminal Rodoviário foi o monitoramento com câmeras que irá proporcionar maior segurança ao local.

Ainda foi informado pela administração municipal de Lucélia que as obras executadas no Terminal Rodoviário foram feitas com recursos próprios do Município.