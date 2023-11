IRAPURU: Encerramento de Oficinas no CRAS com entrega de certificados

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) realizou no dia 25/10, o encerramento e entrega de certificados das Oficinas de Artesanato (semanalmente) e Culinária (quinzenalmente), as quais foram desenvolvidas sob orientação das facilitadoras Loraine de Carvalho Margutti e Maria Clarice de Oliveira Silva Ferreira, respectivamente.

As atividades tiveram como objetivos: Estimular a criatividade e o desenvolvimento de habilidades motoras, trabalho em equipe, organização e disciplina; despertar a conscientização acerca do desperdício e alimentação saudável; oportunizar a socialização e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o processo de construção de memórias afetivas entre as famílias; estimular o desenvolvimento de mentalidade e práticas empreendedoras, entre outros.

O evento foi prestigiado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vilma Calegão e ao final, as participantes receberam um livro contendo todas as receitas desenvolvidas, kokedamas (arte oriental que cultiva plantas sem vasos) e saborearem um delicioso café da tarde.