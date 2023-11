PACAEMBU: Após licitação, Prefeitura pode gastar até R$ 425 mil com locação de tendas

Conforme informado pelo jornalismo Folha Regional, o prefeito João Francisco Mugnai Neves, emitiu decreto no dia 17, adotando medidas de contenção e redução de despesas e a limitação de empenhos.

Porém na mesma data (17) publicou no Diário Oficial a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial para aquisição pela Prefeitura de Pacaembu de locação de tendas para atender as diversas secretarias do município.

Noticiado o Pregão Presencial, deu grande repercussão negativa, porém a Prefeitura de Pacaembu manteve a abertura da referida licitação que foi realizada no último dia 27 de outubro.

Conforme publicação do Diário Oficial, a licitação que foi realizada na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços teve vencedora uma empresa da cidade de Assis/SP.

A empresa apresentou o valor de R$ 425 mil e desta forma a Prefeitura Municipal de Pacaembu pode gastar até este valor durante o período de um ano para a locação de tendas nas diversas secretarias da administração municipal.

Destaca-se que a Prefeitura antes de realizar a licitação é feita uma análise para sendo feita dentro do que deve ser utilizado para a administração municipal, portanto, o valor deve ser gasto no período de um ano.

A referida licitação já foi homologada pelo prefeito e desta forma agora deve ser firmado contrato entre a Prefeitura e a empresa vencedora.