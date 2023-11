Adamantina recebe Circuito Sesc de Artes

Adamantina recebe no domingo (12) o Circuito Sesc de Artes no Parque dos Pioneiros das 16h às 20h. A programação inclui diversas atrações artísticas, como a literatura “Biblioteca Pé da Letra”, que tem como objetivo despertar e incentivar a curiosidade das crianças visando a criação de vínculos afetivos com os livros.

Programação acontece no domingo (12) das 16h às 20h no Parque dos Pioneiros

Programação acontece no domingo (12) das 16h às 20h no Parque dos Pioneiros

A iniciativa é uma realização do Sesc e conta com o apoio do Sindicato do Comércio, Serviços e Turismo e, ainda, das prefeituras municipais.

“Mais uma ação cultural que o nosso município recebe e que conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Por isso, contamos com a nossa população para prestigiar”, convida o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.