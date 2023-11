Musical “O Rei do Show” na Escola José Firpo de Lucélia

O musical foi desenvolvido durante as aulas de Disciplinas Eletivas, com o apoio das professoras responsáveis Luciana Faria e Nelsina dos Santos Ribeiro, da E.E. José Firpo – PEI (Programa de Ensino Integral) da cidade de Lucélia.

Esta disciplina tem a proposta de ser um espaço diferente, dentro da própria escola, para que o aluno possa se aproximar de assuntos que ele mais se interessa ou daquelas matérias que contribuam para o seu projeto de vida.

O teatro, a música e a dança são uma forma de arte milenar que propicia aos praticantes a expressão de emoções por meio da linguagem verbal e corporal.

Eles vão ao encontro das propostas e premissas da Escola de Ensino Fundamental Integral no que tange ao desenvolvimento do autoconhecimento, da autonomia, da solidariedade e da corresponsabilidade, além de preparar o jovem para o mercado de trabalho, desenvolvendo o domínio de si, de sua expressividade, de sua autoestima e confiança próprias para encarar as vicissitudes cotidianas. Portanto, para complementar e exercitar de modo interdisciplinar os diversos conteúdos apreendidos nos componentes curriculares e possibilitar o desenvolvimento dos sonhos e Projetos de Vida dos alunos como: Cantor(a), bailarina(o), roteirista, atriz, ator, artista, modelo, estilista e músico.

Fala da professora Luciana Faria “Gratidão é a palavra. Por conseguir desenvolver este pequeno, mas grandioso espetáculo com os meus alunos para todos vocês. Educação é acreditar que somos capazes, apesar de todas as dificuldades. Agradeço os meus alunos, aos pais, à família Firpo e aos profissionais da música, da dança e do teatro pela parceria voluntária no musical

Professor Be Justino, músico, bacharel em Direito, professor de inglês, bailarino e professor de técnica clássica, aluno de metodologia Vaganova pelo Bolshoi Brasil

Renata Fernandes – Coreógrafa / Dançarina, Prof Educação física, Arbitra de Dança

Letícia Rodrigues, atriz, diretora de teatro e produtora Cultural.

Valter Paulo da empresa VP Produções e Eventos

Fotos Roberta Bernardinelli

STUDIO de beleza -Debora Cristina de Deus bom fim Pereira e Jessica Luana da Silva

Lanche do Arnaldo

Paschoal Som e Iluminação

Fantasias Yahoo Fashion

Mães

Gilda Almeida da Silva Vieira

Tania Regina Bife e Bruna Daiane de Brites

Gratidão! Gratidão! Gratidão! – Showwwwww

O musical “O Rei do Show” foi apresentado na Culminância das Disciplinas Eletivas da escola E.E. José Firpo – PEI (Lucélia) os alunos fizeram a divulgação do espetáculo na escola pelas redes sociais e arrecadaram produtos de higiene na troca de um convite para apresentação do espetáculo. Os produtos que foram arrecadados serão destinados à doação para instituições assistencialistas. Com o sucesso da apresentação, o musical recebeu o convite para apresentação no anfiteatro de Adamantina no II Seminário CONVIVA – Saúde Mental- Judiciário e Diretoria Regional de Ensino de Adamantina – SP. Também haverá uma apresentação em Lucélia no Festival da Amizade no mês de novembro de 2023.

Professoras responsáveis: Luciana Faria e Nelsina dos Santos Ribeiro..