PANORAMA: Presidente da Câmara Ricardinho Delmore confirma conquista de R$ 1 milhão para reforma do Balneário Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Panorama, vereador Ricardinho Delmore recebeu ofício datado de hoje (9 de novembro), do deputado federal Fernando Marangoni informando a liberação de recursos financeiros para o Munícipio atendendo seu pedido.

De acordo com o ofício, o deputado federal Fernando Marangoni atendendo pedido do vereador Ricardinho Demore está liberado recursos financeiros para a Reforma do Balneário Municipal Frederico Platizek de Panorama no valor de R$ 1 milhão.

O deputado Fernando Marangoni informa ainda ao vereador Ricardinho Delmore que o recurso já se encontra aberto para o cadastramento da proposta visando a sua liberação e se coloca a disposição a sua assessoria caso seja necessário auxiliar no devido cadastro.



Ricardinho Delmore esteve recentemente em Brasília em reunião com o deputado Fernando Marangoni que havia garantido a destinação do recurso e atendeu o pedido rapidamente.

“Essa parceria com o deputado federal Fernando Marangoni irá beneficiar muito a nossa população de Panorama com certeza”, afirmou Ricardinho Demore.

Ainda Ricardinho Delmore destacou que irá buscar acompanhar pessoalmente todo o processo de cadastramento visando a liberação do recurso o mais rapidamente possível pois trata-se de uma obra de grande importância a revitalização do Balneário Municipal de Panorama.

“Agradeço o deputado federal Fernando Marangoni por ter atendido rapidamente o nosso pedido e acredito muito nesta parceria e quem irá ganhar é a população de Panorama”, finalizou Ricardinho Delmore.