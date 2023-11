Centro Universitário comemora resultados satisfatórios do Enade 2022

O Centro Universitário de Adamantina obteve resultados positivos na avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no último dia 31 de outubro.

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Psicologia tiveram conceitos superiores aos atingidos no ano de 2018, sendo que Administração, Ciências Contábeis e Direito da instituição ultrapassaram a média nacional. Participando pela primeira vez do exame, Ciências Contábeis ficou com conceito 4,0. Psicologia, Direito e Administração obtiveram conceito 3,0 com médias bem próximas da nacional.

“São turmas que fizeram praticamente metade do curso em modo remoto síncrono, e, no final, já se beneficiaram das provas integradoras pela Qstione. É um excelente resultado, visto que superaram os conceitos de 2018 e ficaram muito próximos da média nacional. Parabéns aos ex-alunos, professores e coordenadores!”, comemora a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia de Souza Veronez.

O Enade é constituído por um questionário do estudante e uma prova para avaliação do desempenho estudantil, formada por questões gerais e específicas.

“Estamos às vésperas do próximo ENADE com grande parte dos cursos da FAI. As expectativas são grandes, o trabalho tem sido intenso. Vamos conseguir melhorar ainda mais”, finaliza.