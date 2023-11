Alunos de Administração e Ciências Contábeis realizam visita à Usina Hidrelétrica de Itaipu

No dia 25 de outubro, os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu, operada pela empresa Itaipu Binacional, a líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora (MWh) desde o início de sua operação.

A visita, cujo transporte foi patrocinado pela instituição, foi agendada pelo coordenador dos referidos cursos, Prof. Me. Pedro Luis Bilheiro e acompanhada pelo Prof. Dr. Everton Verga, integrando o programa de extensão relacionado à área de produção, controle de materiais e gestão da contabilidade.

Na oportunidade, os alunos também puderam conhecer as Cataratas do Iguaçu e a Ponte da Amizade (divisa do Paraguai e Brasil).

“Além de conhecerem os fatores de produção, gestão da cadeia de materiais e estrutura da usina, os estudantes participaram de uma palestra ministrada por um contador de Itaipu sobre a contabilidade da empresa, ou seja, a visita foi de grande importância para nos agregar conhecimentos. Também conseguiram ver de perto a transição de tecnologia que o local passa, pois quando foi desenvolvida na década de 70 e 80, seguiu um modelo analógico e hoje passa por um grande processo de digitalização que deve demorar em torno de dez anos para ser concluída devido a sua imensidão”, ressalta o professor Everton.

A aluna Lucimara de Brito Lima Boa Sorte, do curso de Ciências Contábeis, adorou a visita. “Foi maravilhoso, agradeço ao Centro Universitário por essa incrível oportunidade de conhecer de onde vem grande parte da nossa energia elétrica”, diz.