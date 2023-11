LUCÉLIA: Passeio ciclístico acontece neste sábado

O Sindicato Rural de Lucélia anunciou a realização do passeio ciclístico em Lucélia neste sábado (11).

O evento fará parte da programação do Festival da Amizade – O Grande Encontro, que será realizado também no mesmo dia (sábado) no período noturno.

De acordo com a programação, o passeio ciclístico será realizado às 16h com concentração na praça da igreja matriz de Lucélia.

Mais informações e inscrições podem ser feitas através do celular (18) 99763-2734 – falar com Peixa.

O passeio ciclístico será realizado através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).