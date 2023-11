Lions Clube celebra os 23 anos servindo Flórida Paulista

O Lions Clube de Flórida Paulista – “Amizade”, acaba de celebrar os seus 23 anos de serviços prestados para a população de Flórida Paulista.

São quase duas décadas e meia de dedicação, doação e engajamento nas causas da população, nos diversos segmentos, seja de saúde, cultural, social e de apoio para as entidades.



Neste período, homens e mulheres, os intitulados “leões e domadoras”, sempre deram o melhor de si e estiveram presentes e puderam ser vistos com o uniforme azul, servindo barracas de entidades em quermesses; vendendo a tradicional “velinha para o velhinho do asilo”; na campanha de saúde com aferição da pressão arterial e testes de glicemia; no cachorro-quente e confraternizações da Pastoral da Criança e catequese; no “Família na Praça”; chás e bingos beneficentes; no leilão beneficente; nas campanhas de entrega de óculos, eventos de patriotismo e no do Natal das Crianças; este último, que por tantas vezes, garantiu a chegada e a foi responsável por manter viva a presença do “bom velhinho” para os pequeninos da comunidade, que sequer teriam a alegria de receber uma bola, mantendo viva a esperança de dias melhores e da presença de “gente de bem”, papais e mamães Noel que fizeram do azul a sua “fantasia” natalina.

Além das ações citadas acima, das quais, com certeza, nossa reportagem acabou não se lembrando no momento de redigir este texto, várias outras iniciativas, que, por muitas vezes, passaram quase que imperceptíveis pelos olhos da população (e que era mesmo este o intuito), mas que ocorreram de forma brilhante, mais uma vez, cumprindo com a missão de “servir”.



Destacam-se dois dos trabalhos de amor e dedicação realizados pelos membros do clube de serviços, as campanhas, prol à Santa Casa de Misericórdia e a gestão do Asilo São Vicente de Paulo, entidades que atendem de forma ímpar a nossa população, da criança ao ancião.



São homens e mulheres que, em muitas das ocasiões, deixam seus afazeres, empresas, negócios, profissões e até mesmo o conforto do lar ao lado do filho pequeno, da esposa ou dos pais, para se dedicarem e devolverem um pouco do que recebem, sempre com total altruísmo e “sem pensar em si”.

Parabéns aos que brilhantemente idealizaram e sonharam ter um clube de serviços em nosso município no passado e que se mantém forte e vivo até hoje, muitos deles, sócios fundadores. Aos seus atuais componentes, nossa homenagem e o reconhecimento pelo trabalho prestado; pois, com toda a certeza, receberão a recompensa de Deus.



Que tenhamos ainda mais “leões, domadoras e também filhotes”, dispostos em manter vivo o espírito de doação e amor ao próximo, bem como de fazer de suas ações, uma escola para a vida e a forma mais próxima de demonstrar o cuidado e o amor de Deus pelo próximo.

Parabéns Lions Clube de Flórida Paulista – “Amizade”. Parabéns aos bravos leões e suas domadoras”.

Uma homenagem do Grupo Folha Regional – Jornal, TV e Site.