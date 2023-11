PARAPUÃ: Fisiculturista Léia Rocha é destaque em diversas competições

A parapuense Léia Rocha é atleta de Fisiculturismo e vem se destacando em competições da categoria e com isso levando o nome de Parapuã para vários locais do Estado e do país.

Leia Rocha disputa na categoria Womans Physique pela Federação NPC.

A parapuense começou este ano a competir pela Federação NPC e tem conquistado excelentes resultados, sendo destaque em diversas competições, confira abaixo:

-1º Campeonato Muscle Contest – Uberlândia MG

Dia 11 de março = Top 1 em 3 categorias

-2º Campeonato Eduardo Corrêa Classic – Balneário Camboriú SC

Dia 27 de maio =Top 1 em 3 categorias

-3º Campeonato Mr. Olympia Amateur – São Paulo SP

Dia 28 de outubro =Top 2 em 1 categoria

Léia Rocha ressaltou que vem participando dessas competições e mesmo levando o nome de Parapuã, não tem recebido o apoio do poder público, sendo as despesas bancadas através de recursos próprios e com algumas promoções realizadas que recebe apoio da comunidade parapuense.

“Agradeço o incentivo e apoio da população parapuense e quero continuar com muita determinação levando o nome de nossa cidade cada vez mais longe, pois faço o que amo que é o Fisiculturismo”, finalizou Léia Rocha.