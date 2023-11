FLÓRIDA: Boato de não realização de formatura leva pais à Câmara, mas Prefeitura garante evento

Os boatos espalhados na última segunda-feira (6), de que a tradicional formatura dos alunos da Emei Criança Feliz não seria realizada, levou um grupo de pais, familiares e alunos até a sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, em sinal de protesto.

Mediante a situação, o presidente do legislativo, professor Rafael, juntamente com os demais vereadores, propôs uma reunião ao fim dos trabalhos da sessão, o que ocorreu, contando inclusive com a presença da secretária municipal de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, que sabendo da presença dos pais na Câmara, também compareceu ao local.

Conforme a secretária, tudo não passou de um boato. “Agora foi esclarecido e divulgado que haverá, sim, a realização da formatura”, apontou.

O vereador professor Rafael cobrou um diálogo maior e entendimento entre as secretarias, diretores e a secretária de Educação, para que novas situações como esta não ocorram.

Em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior, garantiu a realização do evento, que é tradicional e que marca a passagem dos alunos da Emei para a Emef Octaviano.

Ainda conforme o prefeito, para garantir um espaço ainda mais amplo e receptivo aos pais, alunos e familiares, a formatura será realizada na quadra da escola Octaviano, apresentando a unidade aos formandos e novos alunos.

Fróio destacou ainda que caso haja qualquer boato ou situação que necessite de mais esclarecimentos por parte da Administração, as portas do gabinete estão abertas para receber os munícipes e juntos buscarem uma solução.