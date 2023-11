Emprega Prudente divulga 145 vagas de trabalho; confira as oportunidades:

Confira no: www.empregaprudente.com.br. Há vagas na área administrativa, área financeira construção civil, para engenheiro. Setor alimentação Cozinha, Padaria e confeiteira, garçom. No setor comércio, para vendedor.

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 145 vagas de trabalho nesta segunda-feira (13/11).

Há vagas na área administrativa, com 20 vagas – Auxiliar de Produção, área financeira para Assessor de Investimentos, vaga na construção civil, para engenheiro. Na área alimentação com vagas para Auxiliar de Cozinha; Balconista de Padaria e Copeira/Cozinheira. No setor comércio, para vendedor, entre outras dezenas de vagas, cujos cargos estão na plataforma www.empregaprudente.com.br.

As vagas de trabalho são oferecidas em diversos setores. Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site prudentedigital.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira as oportunidades de trabalho:

9 vagas – Consultor(a) de Vendas

1 vaga – Supervisor(a) de Vendas

1 vaga – Auxiliar Administrativo Logístico

2 vagas – Auxiliar de Produção (PCD)

20 vagas – Auxiliar de Produção

10 vagas – Motorista de Caminhão Truck

1 vaga – Motorista-Operador

11 vagas – Motorista de Caminhão Toco

1 vaga – Motorista de Ambulância

1 vaga – Motorista Para Transporte Coletivo

1 vaga – Auxiliar Geral

1 vaga – Atendente de Balcão

1 vaga – Borracheiro

1 vaga – Almoxarife

2 vaga – Auxiliar Administrativo (1 – Departamento Pessoal)

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

1 vaga – Assistente Comercial

1 vaga – Assessor de Operações II

2 vagas – Agente de Prevenção

2 vagas – Zelador

2 vagas – Ajudante de Armazém

2 vagas – Repositor

1 vaga – Encanador

1 vaga –Eletricista

1 vaga – Auxiliar de Lavanderia

1 vaga – Porteiro

2 vagas – Mecânico Automotivo

1 vaga Encarregado Cdp – Formado em Nutrição

1 vaga Manutenção / 1 vaga Auxiliar de Manutenção

1 vaga – Consultor de Vendas – Loja de Telefonia

2 vagas – Vendedor

1 vaga -Motoboy

1 vaga – Auxiliar de Açougueiro

1 vaga Vendedor/ 2 vagas para Vendedor Interno

1 vaga – Caixa

1 vaga – Representante Comercial

1 vaga – Comprador

1 vaga para Costureira

2 vagas – Auxiliar Operacional

10 vagas – Ajudante/Servente de Obra

1 vaga – Entregador/auxiliar

1 vaga – Açougueiro

1 vaga – Analista de Infraestrutura

1 vaga – Mecânico

2 vagas – Pedreiro

1 vaga – Vendedor Externo

1 vaga – Monitora (Área saúde)

1 vaga – Serviços Gerais/Camareira

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

1 vaga – Recepcionista/Mensageira





1 vaga – Operador de Máquina

1 vaga – Eletricista Automotivo

1 vaga – Copeira/Cozinheira

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

1 vaga – Auxiliar Financeiro

1 vaga – Engenheiro Civil

2 vagas – Balconista de Padaria

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Confeiteira

1 vaga para Garçom/Garçonete

1 vaga para Aprendiz

3 vagas para Assessor de Investimentos (Analista de Planejamento Financeiro)

1 vaga para Ajudante de Motorista

1 vaga para Auxiliar de Estoque

1 vaga para Mecânico Diesel

1 vaga para Farmacêutico

1 vaga para Auxiliar de Farmácia