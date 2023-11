LUCÉLIA: Chuvas causam quedas de árvores e destelhamento de residência

Na tarde ontem, dia 13 de novembro, após o temporal que aconteceu em Lucélia e região, mais uma vez gerou prejuízos e transtornos na cidade,

A Defesa Civil Municipal foi acionada e contabilizou inúmeras quedas de árvores e o destelhamento de uma casa.

A Sabesp teve o fornecimento de água comprometido após a queda de uma árvore que prejudicou o fornecimento de energia em um dos poços de abastecimento do município. De acordo com a coordenação da Defesa Civil Municipal, os prejuízos foram apenas materiais e logo iniciou no auxílio.

Ainda durante o dia desta terça-feira, foi realizado a limpeza de diversos locais com arvores caídas, porém os problemas foram solucionados, garantindo a segurança dos moradores.