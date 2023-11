PROPPG entrega prêmios e menções honrosas dos Congressos Científicos no próximo dia 21

Com cerca de 2 mil pessoas em três dias de evento, os Congressos Científicos – edição 2023 do Centro Universitário de Adamantina registraram a apresentação de mais de 500 trabalhos científicos no 17º CIC Universitário, 16º CIC Júnior e 13º CPC.

Agora, a pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) convida os participantes para a solenidade de entrega da premiação no próximo dia 21, a partir das 19h, no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Em cada congresso, o autor primeiro colocado por área de conhecimento receberá um celular smartphone. Já coautores e orientador/a, nas três primeiras colocações, serão premiados com um carregador portátil. O segundo lugar em cada área de conhecimento receberá uma “Alexa”, assistente virtual desenvolvida pela Amazon. E o terceiro colocado, um carregador portátil.

A premiação destinada para as maquetes e para a VIII Jornada de Lançamento de Foguetes será um carregador portátil a cada coautor/a e orientador/a.

“Parabéns aos vencedores e muito obrigado a todos os participantes. Nos vemos em 2024 em um Congresso que busca, cada vez mais, divulgar e prestigiar a Ciência”, destaca a PROPPG.

Realizados de 23 a 25 de outubro, os congressos ofertaram 11 minicursos e seis palestras divididas por área conhecimento. A lista dos premiados está disponível no site www.fai.com.br/cic.

“Tivemos nossos alunos apresentando trabalhos de destaque. Muitos deles, com bolsas financiadas por empresas de fomento como o CNPq. Financiamos também várias pesquisas, quanto com bolsas quanto com recursos financeiros, além das atribuições de aula para o professor exclusivamente fazer a orientação. Isso tudo se reflete na melhoria do nível dos trabalhos e na quantidade que a cada ano vem aumentando desde que passamos pela pandemia”, avalia a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Novidade na edição de 2024

Para a edição de 2024, se pretende implantar um Congresso de Extensão concomitante aos Científicos, novidade anunciada na cerimônia de abertura pela pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

“As novas diretrizes, tanto do MEC quanto do Conselho Estadual de Educação, estão para a curricularização da extensão, ou seja, trazer a comunidade para dentro da faculdade, então, os nossos alunos agindo em prol da comunidade. Temos muito projetos de extensão e queremos apresentá-los no próximo ano”, explica Márcia.

O reitor da instituição, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, frisou a relevância da pesquisa para o ensino, com benefícios a toda a sociedade.

“Evento como sempre um sucesso, com a participação da comunidade acadêmica e da comunidade civil. No próximo ano teremos novidades, com congressos de extensão junto à pesquisa. Isso vai inovar e qualificar o tripé ensino, pesquisa a extensão. A pesquisa qualifica o ensino. Esse é o objetivo da nossa gestão”, finaliza.

O evento

Além das tradicionais apresentações de trabalhos, o evento científico, cujo tema desta edição foi “Ciência: Avanços e Desafios”, contou com mesas-redondas, palestras por área de conhecimento e minicursos. A VIII Jornada de Lançamento de Foguetes, com a participação dos estudantes de graduação, ocorreu nas proximidades do bloco IV.

A palestra de abertura e da área de Humanas podem ser acessadas no canal institucional do Youtube. As entrevistas com os congressistas (estudantes, profissionais e orientadores) e os membros da comissão organizadora estão disponíveis na página @unifaiadamantina no Instagram e no Facebook.