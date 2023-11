ADAMANTINA: Município conquista dois prêmios no Prêmio Band Cidades Excelentes

Adamantina recebeu na noite de ontem (12), dois prêmios no Prêmio Band Cidades Excelentes. O município foi contemplado na área da sustentabilidade e, ainda, o de índice de gestão municipal. A cidade ficou entre as três melhores, que tem entre 30 e 100 mil.

Na área da sustentabilidade foi avaliado as práticas e políticas que envolvam eficiência energética, mobilidade sustentável, gestão de resíduos, a preservação de espaços verdes e educação ambiental. Além de Adamantina, foram premiadas as cidades de Boituva e Registro.

“Obrigado a todos os secretários que fazem jus a esse prêmio e também aos funcionários que tem se dedicado e trabalhado para proporcionar melhor qualidade de vida a nossa população”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

De acordo com o site, o Prêmio Band Cidades Excelentes foi desenvolvido como forma de incentivar que os municípios brasileiros tenham sua realidade melhorada. A premiação é realizada pelo Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila.

A iniciativa visa reconhecer as iniciativas locais que são pioneiras na gestão pública municipal, incentivar que projetos que são destinados a melhoria na esfera pública sejam implementados, compartilhar referências e soluções de gestão para servir de inspiração para outros municípios e, ainda, valorizar os servidores públicos que atuam de forma proativa beneficiando a população.

De acordo com o site do prêmio, todos os 5.570 municípios do Brasil são inscritos levando em consideração o número de habitantes de cada cidade. A avaliação dos municípios é feita com base em uma ferramenta chamada IGMA que foi desenvolvida pelo Instituto Aquila.