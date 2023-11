PACAEMBU: Falta de medicamentos da UBS continua gerando reclamações

A falta de medicamentos na UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Antonio Santana Franceschi, continua gerando reclamações da população pacaembuense.

Nos últimos dias, diversas pessoas entraram em contato com a reportagem do jornalismo Folha Regional, reclamando da situação que vem de vários meses sem solução por parte da Prefeitura Municipal.

A reclamação e indignação ocorre em relação aos medicamentos de uso contínuo que deve ser disponibilizado pela Saúde Municipal porém não vem ocorrendo, sendo que alguns medicamentos fazem vários meses sem reposição.

De acordo com a informação é que na UBS quando existe reclamação, é informado que a Prefeitura Municipal fez o pedido, porém essa situação vem de vários meses, precisando de providências urgentes pois medicamento é essencial para a população, principalmente para as famílias que mais precisam e muitas vezes não tem condições de comprar com recursos próprios.