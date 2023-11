FLÓRIDA: Câmara homenageia escritor de livro sobre a história da cidade

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista realizada na segunda-feira (6), foi aprovada uma Moção de Aplausos ao escritor, historiador e diretor da escola Pércio, Tiago Rafael dos Santos Alves, pelo lançamento do livro “Breve história de Flórida Paulista (1941-2023)”.

O lançamento do livro ocorreu no dia em que Flórida Paulista completou 82 anos de fundação, 25 de outubro, em evento realizado no recinto da Câmara Municipal, com a presença de autoridades e população.

Foram mais de 13 anos de dedicação e envolvimento do escritor com o livro que agora se tornou uma realidade, trazendo fatos, dados e os principais acontecimentos da Cidade Amizade de sua fundação até os dias atuais.

Tiago Rafael tem uma história bastante ligada ao município de Flórida Paulista, onde por muitos anos atuou como inspetor de alunos e esteve à frente de vários projetos. Agora, este ano, assumiu a direção da escola Pércio.

A homenagem do poder legislativo ao escritor e livro, é de autoria dos vereadores professor Rafael Gonçalves dos Santos, Ricardo Motorista e Gato do Ovo, sendo aprovado por todos os vereadores da Câmara Municipal.