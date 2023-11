FLÓRIDA: Diretora da EMEI esclarece sobre formatura e apresenta documento

No início da noite de segunda-feira (13), após a veiculação da reportagem em que pais e familiares de alunos estiveram na Câmara Municipal para cobrar a realização da tradicional formatura da EMEI Criança Feliz, a diretora Rose Forato, procurou a redação do jornal e site Folha Regional e solicitou espaço para que pudesse explicar sobre a situação que envolveu a unidade escolar, Secretaria de Educação e a Prefeitura de Flórida Paulista.

Conforme relatos da diretora ao jornalismo Folha Regional, bem como diante da apresentação de um ofício, datado de 11 de outubro passado, onde solicita espaço adequado à quantidade de pais, alunos e seus familiares (quadra da EMEF), materiais de consumo, cadeiras e outros itens, assim como a decoração para realizar a formatura dos alunos da 2ª fase, quando houve a negativa da responsável pela pasta (senhora Carmen Paschoaleto), com a seguinte resposta:

“Segunda feira passarei para o Froio ok? “

E sem seguida, ocorreu o contato com a resposta da solicitação:

“Bom dia!!!! Rosemeire não autorizado formatura na EMEF e enfeitar com a Creusa (nome fictício utilizado pela nossa reportagem para não expor a empresa). Fazer formatura na escola e enfeitar com o que tem disponível. Ok?”.



Após essa negativa da secretária, a diretora teve por iniciativa reunir professores e também os pais dos alunos para “democraticamente, expor a situação enfrentada e buscar uma alternativa”, conforme narrou Rose Forato ao Folha Regional.

“Foi aí que encontrei dificuldade ao buscar junto às professoras o apoio necessário para enfeitar a escola e realizar a formatura, onde a maioria delas, afirmou que não iria encher bexigas e montar painel, pois não achavam justo, já que houve eventos em outra escola como “Proerd”, “Projeto Circo”, que tiveram enfeites fornecidos pela Educação”, explicou Rose Forato.

Ainda conforme a diretora, “os pais optaram por buscar ajuda na Câmara Municipal, onde durante a sessão, chamaram a secretária de Educação que confirmou a realização do evento, e ainda foi levado aos pais o recado do prefeito sobre a realização na quadra do Octaviano, diferente do que havia sido determinado anteriormente e voltando atrás da primeira decisão”.

“Eu não pedi em ofício autorização para realizar a formatura, mas sim o apoio financeiro com a decoração, num ambiente maior, permitindo um evento digno aos nossos alunos e familiares, assim como fora o Projeto Circo e a formatura do Proerd, realizados pela EMEF, na qual haviam sido destinados os recursos que devem estar no mesmo valor ou superior ao que solicitei, mas que para as nossas crianças que tanto merecem, foi alegado corte de verba”, afirmou a diretora.

Finalizando, a diretora Rose Forato afirmou aos jornalistas da Folha Regional que seu ato de vir a público esclarecer a situação, dando sua versão e comprovando com documentos, tem o único e exclusivo intuito de expor a verdade a quem possa interessar.

“Agradeço o espaço cedido pela Folha Regional, importante meio de comunicação para se chegar de forma rápida e eficaz aos pais de alunos, seus familiares e à comunidade floridense que merece e precisa saber do que de fato ocorreu. Agora, com a informação prestada pela administração municipal de que haverá a decoração solicitada e necessária para a realização da festa de formatura, no local adequado que comporte os 117 formandos e seus familiares, ficamos satisfeitos e mantemos o ânimo para realizar uma noite memorável para as crianças que terão a primeira formatura de suas vidas”, finalizou Rose Forato.