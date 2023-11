Homem é multado em R$ 1,3 mil por armazenagem irregular de peixes em Flórida Paulista

Ontem (14), durante Operação Piracema, uma equipe da Polícia Ambiental foi até uma residência na Vila Monteiro em Flórida Paulista, para atendimento de denúncia de armazenamento irregular de pescado.

Pelo local, em contato com o morador (um homem de 25 anos), informou que não realizou a declaração de estoque do pescado que capturou, pois ainda que fosse pescador profissional, aquele pescado era para o seu consumo e decidiu por não declarar o estoque.

Não obstante, dentre o pescado que havia no freezer, haviam dois pintados que não atingiram a medida, sendo o maior deles com 82 cm.





Os peixes totalizaram 15,9 kg e por estarem congelados e próprios para o consumo, foram destinados para a Sociedade São Vicente de Paulo (asilo de Flórida Paulista).

Diante dos fatos, foi lavrado em desfavor do pescador um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.320,00 por armazenar espécimes provenientes da pesca proibida, incorrendo no disposto do inciso III do artigo 35 da Resolução SIMA 05/21.