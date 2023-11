Mãe e filha são atacadas por pit bull

Mãe e filha precisaram receber atendimento médico após sofrerem ferimentos provocados por um cão da raça pit bull, em Bastos (SP), na noite de domingo, dia 12. As vítimas foram atendidas no Pronto Socorro Municipal e o caso foi registrado na Polícia Civil, para as providências necessárias. O fato aconteceu na Rua 15 de Novembro, por volta das 20 horas.

De acordo com a mãe, juntamente com sua filha e na companhia de uma cachorrinha de estimação da raça Akita, fazia caminhada pela via pública e em determinado momento o pit bull aproveitou que o portão eletrônico da residência foi aberto para a entrada de um veículo e escapou do quintal, vindo em direção ao animal de estimação da vítima.



A mulher destacou ainda que, num momento de desespero, ela e a filha tentaram fazer a defesa do seu animalzinho de estimação, que estava devidamente fazendo uso de coleira e guia, porém, foram atacadas pelo pit bull e sofreram vários ferimentos pelo corpo, sendo necessário procurar atendimento médico no Pronto Socorro de Bastos.