FLÓRIDA: Novas casas populares recebem placas solares que reduzem até 70% o valor da conta de luz

O novo conjunto habitacional em Flórida Paulista “Donato Jordão” composto por 101 unidades habitacionais deve ser entregue em breve.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão ligado a Secretaria da Habitação do Governo do Estado através de edital de cientificação, divulgou a lista dos beneficiários das 101 unidades do Programa Habitacional e Urbano do Governo do Estado de São Paulo, referente ao município de Flórida Paulista.

De acordo com o edital da CDHU, a entrega dos documentos será realizada no dia 14 de novembro, durante todo o dia – sendo que o edital informa o horário de comparecimento de cada sorteado.

Localizado no bairro Santa Lina, o novo empreendimento habitacional está praticamente concluído faltando somente a implantação de iluminação pública.

As obras de construção foram finalizadas e também já recebeu a implantação de pavimentação asfáltica, sendo que recentemente foram instaladas placas fotovoltaicas em todas as unidades.

As placas fotovoltaicas implantadas nos conjuntos habitacionais de casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) contribuem para a economia de energia elétrica e permitem aos moradores gastarem menos com a conta de luz.

Estudos sobre o perfil do consumo de energia elétrica entre os moradores das casas construídas pela CDHU revelaram o consumo médio de 140 kWh por mês. As placas fotovoltaicas instaladas nas unidades habitacionais têm capacidade de gerar, em média mensalmente 80kWh. A economia é potencializada com lâmpadas LED, que são instaladas antes da entrega das moradias e proporcionam uma diminuição de 10kWh no consumo. Dessa forma, chega-se a um consumo médio de 50 kWh por mês.

O novo conjunto habitacional está sendo construído através de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que a intenção é entregar a obra o mais rapidamente possível, porém depende ainda do Governo do Estado através da CDHU acertar os detalhes finais com a instalação de iluminação pública no local.