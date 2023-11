Corpo de Daniel Budoia, morto em Mato Grosso, será velado em Lucélia

A despedida acontece amanhã (18), no Memorial Lopes

O corpo do luceliense Daniel Budoia, 33 anos, morto em uma cruel chacina ocorrida em Campos Novos do Paresis, no Mato Grosso, será velado neste sábado (18), em Lucélia.

Após os exames realizados pela polícia no Mato Grosso, o corpo de Daniel foi liberado e transladado para a Capital da Amizade.



A cerimônia de despedida terá início às 7h e o sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal, conforme informou a Funerária Lopes.

Daniel era bastante conhecido em Lucélia. O crime deixou a família em choque e os amigos desolados e tristes por tamanha crueldade com que foi cometido.

