Com Jorge & Mateus, Rinópolis divulga grade de shows do rodeio

Um dos mais tradicionais rodeios do Oeste paulista, a Festa do Peão de Rinópolis já tem data marcada: de 14 a 17 de dezembro. Com entrada franca todas as noites, o evento promete novamente uma grande estrutura, atraindo amantes das montarias em touros de toda a região.

Este ano, a Festa do Peão chega à 29ª edição, sendo realizada no recinto poliesportivo. Além do circuito de rodeio, camarote, praça de alimentação e outros atrativos que ainda serão divulgados, o evento se destaca pela grade de shows, que foi anunciada nesta sexta-feira (17).

No primeiro dia, a dupla Léo & Raphael anima a festa, no dia 14. Já em 15 de dezembro, uma sexta-feira, o show fica por conta de Murilo Huff. No sábado, dia 16 de dezembro, sobe ao palco do rodeio o cantor Eduardo Costa. E, fechando a programação, a dupla Jorge & Mateus se apresenta no domingo, dia 17.

A 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Rinópolis é realizada pela Prefeitura com apoio da Câmara Municipal.