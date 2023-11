PANORAMA: 1ª Cavalgada do Clube de Rodeio resgata a tradição

Na manhã deste domingo (19/11), foi realizada a 1° Cavalga do Clube de Rodeio, resgatando a tradição e valorizando o homem do campo.

A concentração aconteceu no Recinto de Rodeio da cidade de Panorama. A cavalgada percorrereu avenidas e ruas da cidade.

Segundo um dos organizadores da cavalgada, Leonardo Pires, o evento visa valorizar e resgatar a vida rural da região, com as comitivas, as montarias, charetes, cavaleiros e seu personagem principal homem do campo.

Após a cavalgada, foi servido um almoço feito por Guilherme Pancote e servido para todos os participantes. O almoço foi animado com a música sertaneja cantada por Reinaldo Viola,Tato e Nando, Nando Souza, Adriano Martins e Rafael.

Locutores da cavalgada: Zé Timaia, Daniel Morais e Valdo Morais da rádio 87,9 da cidade de Panorama. Sonorição durante o trajeto da cavalgada: Laser Som. Realização: Clube de Rodeio da cidade de Panorama /SP.