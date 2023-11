Acidente de trânsito deixa três pessoas

Por volta das 01h00 deste domingo (19), o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para atender um acidente de trânsito com vítima na estrada vicinal que liga Tupã a Juliânia. As equipes de resgate se deslocaram para o atendimento com uma Unidade de Resgate e um caminhão Auto Bomba e Salvamento.

Ao chegarem no local do acidente, os bombeiros constataram que um veículo transitava no sentido Juliânia para Tupã quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção, resultando no capotamento do veículo.



O incidente deixou três vítimas leves, todos os ocupantes do veículo acidentados. As vítimas foram prontamente socorridas pelas equipes de Resgate e encaminhadas ao pronto socorro da Santa Casa de Tupã para avaliação médica. Um quarto ocupante do veículo recusou atendimento.

A Polícia Militar foi até o local para registro do boletim de ocorrência.