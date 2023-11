Bebê de 20 dias é salva por policiais militares em Flórida Paulista

Ana Clara, de 20 dias de vida, foi salva por policiais militares em Flórida Paulista hoje (20) após engasgar-se com leite.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, durante patrulhamento, a equipe se deparou com um veículo em que os ocupantes ao perceberam a presença policial, passaram a acenar com as mãos, pedindo ajuda.

A condutora informou que a bebê estava engasgada, momento em que a mãe desembarcou do veículo com a criança desfalecida nos braços.



Imediatamente foram realizadas as manobras para desengasgar a bebê, sendo necessário repetir por diversas vezes, mesmo durante o deslocamento feito pela viatura policial até chegar na Santa Casa de Misericórdia.

O médico plantonista realizou a manobra e aspiração das vias aéreas da criança, que permaneceu em observação e posteriormente teve alta médica, retornando para casa.

As manobras executadas pelos policiais fizeram com que a criança chegasse ainda com vida ao hospital e que o ocorrido tivesse um final feliz.