Grupo Muffato inaugura Max Atacadista Cedral, o quarto empreendimento em Presidente Prudente

O Grupo Muffato inaugurou na manhã deste sábado o seu quarto empreendimento em Presidente Prudente. A nova unidade está localizada na Avenida Joaquim Constantino, 7204, no Parque Cedral, onde antes funcionava o Makro. A inauguração do Max Atacadista Cedral reuniu muita gente e o estacionamento, que conta com 300 vagas, ficou pequeno para a quantidade de pessoas que foram até o local para conferir as novidades e fazer suas compras.

O diretor da empresa paranaense, Everton Muffato, relata que é um motivo de orgulho estar inaugurando mais um empreendimento em Presidente Prudente, local que considera como uma “segunda casa”. “A cidade foi nossa porta de entrada no Estado de São Paulo. Quando chegamos aqui trouxemos uma nova experiência de varejo, na época, com a marca Super Muffato. Foi por aqui também que apresentamos o primeiro ‘atacarejo’, lá em 2008, com o Max Eldorado”, inicia Everton.



Ele fala sobre as novas atrações da unidade inaugurada neste sábado. “E, agora, trouxemos uma nova versão de um atacadista moderno, mais completo, com frios fatiados, açougue com atendimento, padaria, rotisseria, floricultura, autocaixa e daqui uns dias vamos inaugurar o autoposto de combustível. Tenho certeza que é um empreendimento que vai surpreender muito as pessoas aqui”, lista o diretor do Grupo Muffato.

Segundo Everton, 300 postos de trabalhos estão sendo gerados no Max Cedral. Na cidade, conforme o empresário, são 1,2 mil empregos. Ele também fala sobre a transformação do espaço no Parque Cedral com o novo empreendimento. “Aqui era uma empresa que funcionava gerando apenas 50 empregos. A gente adquiriu esse ponto e inauguramos com 300 empregos. Antes era uma empresa estrangeira e agora é uma empresa brasileira que assume esta posição”, pontua um dos irmãos Muffato. “Vamos passar de 1,2 mil empregos aqui em Prudente. Estamos felizes em ajudar no desenvolvimento da região oeste de São Paulo, com Prudente sendo uma segunda casa nossa. Aqui sempre somos bem-recebidos pela imprensa, sociedade e pelos consumidores”.

Diferenciais

Com mais de 10 mil metros quadrados de área construída, o novo Max Cedral abre as portas com ofertas de inauguração, sendo que o consumidor pode esperar por produtos frescos, preços competitivos, facilidades de pagamento e algumas novidades, entre elas, o autoposto, que começará a funcionar em breve.

Foram investidos R$ 40 milhões em uma estrutura moderna e dinâmica que privilegia a sustentabilidade e a eficiência energética, com muita luz natural e refrigeradores de última geração.

Na nova loja, os clientes encontrarão atendimento personalizado no açougue, setor de carnes especiais da Muffato Foods, padaria com produção própria, confeitaria, frios porcionados, ampla adega, bazar e pneus em até 10 vezes sem juros. Sem falar do frescor do hortifrúti e da variedade na floricultura que o prudentino conhece e aprova.





O Max aceita pagamento com diferentes cartões de crédito e débito, além de vantagens no cartão Crediffato. Neste cartão exclusivo, o cliente paga preço de atacado em qualquer quantidade de produtos, ganha prazo de até 40 dias para pagar e pode optar pelo parcelamento em 3 vezes. O cartão é feito gratuitamente, com anuidade apenas no mês que o cliente utilizar.

SAIBA MAIS

Outras facilidades: A rede Max oferece diferentes canais de comunicação. Os encartes de ofertas podem ser recebidos via Whatsapp ou acessados pelo site. As novidades são publicadas também nas redes sociais (Facebook e Instagram @maxatacadista).

SERVIÇO

O Max Cedral terá entrada pela Avenida Joaquim Constantino, 7204, facilitando o acesso de quem vem pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270), que é a via paralela.

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 22h. Domingos e Feriados das 8h às 20h.

Gerente: Franklin Fernandes