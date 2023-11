TUPÃ: Prefeitura promove um novo Processo Seletivo para cadastro reserva

A Prefeitura de Tupã, por meio da empresa Omni Concursos Públicos Ltda anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Professor de Educação Infantil I; Professor de Educação Infantil II; Professor de Ensino Fundamental; Professor de Necessidades Educacionais Especiais; Professor de Informática Educativa; Professor de Educação Artística; Professor de Educação Física; Professor de Interlocutor de Libras; e Professor de Inglês.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ R$ 3.339,42 a R$ 4.420,68.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 15 a 28 de novembro de 2023, por meio do site da empresa Omni Concursos.

Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor entre R$ 45,00 a R$ 65,00, deve ser efetuado até o dia 29 de novembro de 2023.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva na data prevista de 10 de dezembro de 2023, em períodos matutino e vespertino, em local a ser divulgado posteriormente.

A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em 30 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa; informática, conhecimentos pedagógicos e conhecimento específico.

Além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos às fases de prova de títulos e prova discursiva, com base nos critérios especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo é valido para contratação por tempo determinado, até o período máximo do ano letivo escolar de 2024.