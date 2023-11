LUCÉLIA: Em 2024, cidade poderá ter a primeira edição da Feira da Mulher Empreendedora

A secretária de desenvolvimento econômico de Adamantina, Luciana Pereira, esteve em Lucélia a convite da prefeita Tati Guilhermino com o objetivo de compartilhar a experiência a respeito da realização da Feira da Mulher Empreendedora.

Além da prefeita, estiveram presentes ainda as secretárias de educação, cultura; esportes e lazer; de assistência social; a presidente do fundo social de solidariedade e a responsável pela comunicação no município e, ainda, duas empreendedoras do município que levaram a ideia já desenvolvida em Adamantina.

No encontro, Luciana pontuou como conheceu a feira e replicou a mesma em Adamantina. “O objetivo da ação não é só fazer com que elas comercializem, mas tirar essas mulheres do escuro e trazer para a luz, mostrando a importância que elas têm e do quanto o seu negócio tem valor”, assegura.

Na oportunidade, a secretária ainda foi questionada sobre como é feita a organização, o que é disponibilizado pela Prefeitura para as empreendedoras e todo o processo que envolve as formações.

A prefeita de Lucélia pontuou que não é copiar a iniciativa feita em Adamantina, mas regionalizar. “Mulher empreendedora, aqui em Lucélia também estamos avançando rumo a nossa feira. Um projeto que encanta a cada um de nós!”, ressaltou.

De acordo com informações, a equipe da Prefeitura de Lucélia irá se reunir para seguir com o cronograma que foi apresentado para que o município também faça a primeira edição da “Feira Mulher Empreendedora” no ano de 2024.