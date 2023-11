FLÓRIDA: Prefeito busca no Governo do Estado recursos para finalizar ampliação da área industrial e infraestrutura

Em viagem a capital paulista esta semana, o prefeito Wilson Fróio Junior foi recebido na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, através do assessor especial Carlos Takahashi.

Na audiência, o prefeito entregou ofícios solicitando verba junto ao Governo do Estado para obras consideradas prioritárias para Flórida Paulista.

Desta forma, Fróio entregou oficio solicitando a liberação de verba no valor de R$ 400 mil para finalizar e entregar a ampliação da área industrial localizada na entrada da cidade.

Ressaltou o prefeito que este valor será utilizado para a implantação do sistema de água, sistema de esgoto sanitário e implantação de recalque de esgoto no Distrito Industrial C, e assim poder entregar os lotes localizados na via de acesso de entrada da cidade, uma vez que tem empresas aguardando a sua liberação, visando desta forma gerar emprego e renda no município.

Também o prefeito entregou ofício pleiteando a liberação de recursos financeiros, visando a instalação de braços de energia que serão instalados nas 101 unidades habitacionais do CDHU no município, que está aguardando tais benefícios para serem entregues aos futuros mutuários.

Ainda o prefeito Fróio entregou ofício pleiteando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 800 mil para infraestrutura urbana, sendo recape e asfalto em locais que necessitam desta melhoria.

Fróio agradeceu o atendimento do assessor especial Carlos Takahashi que garantiu apoio na liberação dos recursos junto ao Governo do Estado.